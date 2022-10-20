الكشف على 1200 حالة فى قافلة طبية مجانية بمطروح.. صور

مطروح -فريق المحافظات

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالجهود المجتمعية الفاعلة في خدمة أهالي مطروح وتقديم مزيد من الرعاية والخدمات الاجتماعية والإنسانية خاصة الرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح اليوم الخميس لأعمال القافلة الطبية المجانية التى نظمتها أمانة حزب الشعب الجمهوري بمطروح بإحدى المراكز الطبية بشارع التحرير وسط مدينة مرسي مطروح، بحضور رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتور شريف الشناوى، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة والدكتور ابراهيم حرب مدير مركز قلب مطروح، ويونس إدريس جبر، أمين الحزب وأحمد جمعة بدر، أمين التنظيم بالحزب، وعدد من رؤساء الأمانات بالحزب والمتطوعين.

حيث تفقد محافظ مطروح أعمال القافلة التى نظمها حزب الشعب الجمهوري، وشهدت اقبالا كبيرًا من أهالى مطروح وتم الكشف مجانا على 1200 حالة فى عيادات القافلة التى تضمنت تخصصات الأورام والقلب والعظام والأطفال والنسا والولادة والجهاز الهضمى والجراحة وتخصصات الكلى والمسالك البولية بالاصافة الى تحاليل المعامل.

واكد أمين الحزب على تنظيم القافلة كل خميس لخدمة اهالي مطروح بالإضافة الى توفير مزيد من الأدوية، واثنى محافظ مطروح على الدور الانسانى في تقديم الرعاية الطبية والصحية لاهالي مطروح مع التنسيق لتوفير مزيد من التخصصات الطبيه كالاوعية الدموية والمخ والأعصاب والتخدير في التنسيق مع الجامعات المصرية، مع تجهيز الحالات المقرر لها اجراء عمليات جراحية واستكمال العلاج.