القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع بحوزته لحوم مجهولة المصدر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كمية من اللحوم يشتبه في كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم والدواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.