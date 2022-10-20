اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع بحوزته لحوم مجهولة المصدر فى الجيزة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:54 م
القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع بحوزته لحوم مجهولة المصدر فى الجيزة لحوم مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
ووردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كمية من اللحوم يشتبه في كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم والدواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مباحث التموين

لحوم مجهولة المصدر

تموين الجيزة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة