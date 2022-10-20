القبض على المتهمة بقتل شخص ابتزها بصور مخلة فى القاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين باختفاء شقيقه (سائق – مقيم بدائرة القسم) من الشقة محل سكنه، وتبين وجود آثار دماء واختفاء متعلقاته الشخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - وربة منزل "لها معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظرًا لوجود علاقة بين المجنى عليه والمتهمة الثانية وقيام المجنى عليه بتصويرها وابتزازها مما دعاها إلى إخبار أهليتها، وعقب علمهم اتفقوا فيما بينهم على اختطافه والتعدى عليه بالضرب بقصد مسح الفيديوهات والصور من هاتفه المحمول، وفى سبيل ذلك توجهوا إلى شقة المجنى عليه، واصطحبوه لشقة ملك أحد المتهمين، وأضافوا بقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام (أسلحة بيضاء) مما أدى إلى حدوث إصاباته والتى أودت بحياته.

تم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه داخل الشقة المُشار إليها، كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وكذا عدد 3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، بإستدعاء شقيق المجنى عليه .. إتهمهم بقتل شقيقه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.