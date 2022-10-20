الطريقة المحمدية الشاذلية تحيى ذكرى رحيل شيخها السابق نور عصام محمد زكى

كتب لؤى على

أعلن الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية،أن الطريقة ستبدأ من غد الجمعة إحياء ذكري رحيل ابن عمه الشيخ نور عصام، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية الراحل، والذى رحل فى حادث سيرعندما كان متجها إلي الجلوس مع الايتام الذي يكفلهم .

وأضاف ذكي الدين أن الاحتفال ممتد حتي نهاية شهر ربيع الأول وبداية شهر ربيع الثاني وأن الاحتفال سيكون في مسجد الطريقة في الدراسة وباقي مقرات الطريقة في محافظات مصر، وسيتضمن مجلس علم يحضره كبار مشايخ التصوف وكبار علماء الطريقة في مصر والعالم العربي وأن هناك دعوات ستوجه لشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي والدكتور علي جمعة المفتي الأسبق شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية والذي يعتبر بمثابة الاب الروحي للراحل نور عصام محمد زكي إبراهيم.

بجانب حضور عدد كبير قراء القران الكريم والمنشدين والمداحين، و يبدأ الاحتفال بعد صلاة الجمعة القادمة وكل جمعة في مقر مختلف من مقرات الطريقة.