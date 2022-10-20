"الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر" تقيم احتفالية لتجديد اعتماد الجودة

كتب لؤى على

تقيم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر، احتفالية صباح الاثنين القادم بمركز مؤتمرات الأزهر بمناسبة حصول الكلية على شهادة تجديد الاعتماد للمرة الثانية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر.

ويحضر الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات ومنهم دكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ان الكلية قطعت شوطا كبيرا فى سبيل تجديد الاعتماد كأول كلية شرعية تحصل عليه مرتين، وتضم قامات علمية رفيعة وقدمت الآلاف لسوق العمل فى مجالات الدعوة والتدريس والإعلام والنشر وغيرها،وكانت الكلية قد حصلت على الاعتماد عام 2017.