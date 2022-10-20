اليوم السابع
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الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:42 م
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه غسيل أموال
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).
 
 

غسل أموال

الداخلية

حوادث



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