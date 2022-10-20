الداخلية تداهم 6 مطابع تقلد الكتب المدرسية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تقليد المطبوعات المختلفة والعلامات التجارية فى إطار جهود أجهزة وزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد المطبوعات المختلفة من كتب دراسية وعلامات تجارية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود بعض المطابع "غير المرخصة" بنطاق العديد من المحافظات يقوم أصحابها بإتخاذها مقراً لنشاطهم الإجرامى فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة والعلامات التجارية للشركات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد عدد (6 مطابع) بدون ترخيص بنطاق محافظات (القاهرة – الإسكندرية - الغربية).. وضبط القائمين على إدارة تلك المطابع لممارستهم ذلك النشاط غير المشروع .. وبحوزتهم (كميات من الكتب الدراسية المسنوب صدورها للجهات المعنية لمراحل التعليم المختلفة – ألواح معدنية "زينكوغراف" والمستخدمة فى مراحل الطباعة المختلفة ) ..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.