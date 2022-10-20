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الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط حشيش وهيروين وأقراص مخدرة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:44 م
الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط حشيش وهيروين وأقراص مخدرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
 
وتمكنت من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول وضبط (عاطلين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وبحوزتهما (كمية من مخدر  الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) و ضبط (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.. وبحوزتهما (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز) حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
ونجحت الجهود في ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم قسم شرطة ثان الرمل) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض – ميزان حساس) وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهم (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى– 3 هاتف محمول) و ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو"– مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق) حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) و ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية) حال تواجده بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى– هاتف محمول). 

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