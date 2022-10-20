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الحكم باستئناف نزار الفارس على رفض مطالبة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين 23 نوفمبر

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:53 ص
الحكم باستئناف نزار الفارس على رفض مطالبة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين 23 نوفمبر رانيا يوسف
أحمد حسني

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قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادى، اليوم الخميس، حجز جلسة 23 نوفمبر المقبل، للحكم فى استئناف الإعلامى نزار الفارس على رفض مطالبته بتعويض 5 ملايين جنيه من الفنانة رانيا يوسف بتهمة السب والقذف.

 

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

 

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

 

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

 

ولكنه فوجىء أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

 


رانيا يوسف

محاكمة رانيا ابراهيم يوسف

نزار الفارس

المحكمه الاقتصاديه

اخبار الحوادث



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