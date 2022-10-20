"التعليم" توجه المدارس بتسكين طلاب الصفوف الأولى بالأدوار السفلى

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بضرورة مراعاة تسكين طلاب وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى بالمدارس، مع تسكين الطلاب الأكبر سنا فى الأدوار العليا، على أن يتم متابعة خروج ودخول الطلاب وأثناء الفسحة حرصا على سلامتهم.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وكانت المديريات التعليمية وجهت المدارس بضرورة تفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.