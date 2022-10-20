اليوم السابع
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التعليم العالى: غلق 320 كيانا تعليميا وهميا بالمحافظات لمزاولة العمل دون تراخيص

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:00 ص
التعليم العالى: غلق 320 كيانا تعليميا وهميا بالمحافظات لمزاولة العمل دون تراخيص السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى إن لجان الضبطية القضائية تمكنت خلال الفترة الماضية من إغلاق 320 كيان تعليمى وهمى على مستوى المحافظات، موضحا أن بعض الحالات يتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، ويصدر وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور قرارا بإغلاق تلك الكيانات الوهمية والتنسيق مع المحافظين لغلق مقرات تلك الكيانات كلا فى نطاق محافظته.
 
 
وأضاف رئيس قطاع التعليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه أيضا بضرورة التفاعل والتحرك المباشر ضد البلاغات المقدمة للوزارة حول الكيانات التعليمية الوهمية، موضحا أن هناك مسارات لتقديم شكاوى ضد تلك الكيانات بداية من تخصيص إيميل لتلقى البلاغات أو منصات التواصل الاجتماعى لوزارة التعليم العالى أو الشكاوى الواردة بشكل مباشر إلى وزير التعليم العالى أو أعضاء قطاع التعليم بالوزاة حيث يتم التحرك الفوري ضد تلك الكيانات لمداهمتها.
 
 
أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة تعمل على مداهمة كافة الكيانات التعليمية الوهمية على مستوى المحافظات، وذلك للحفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات التي تعمل على إيهام الطلاب بمنحهم شهادات تعليمية معتمدة.
 
 

 


التعليم العالى

الكيانات الوهمية

اخبار مصر

السيد عطا

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