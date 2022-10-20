التعليم العالى: غلق 320 كيانا تعليميا وهميا بالمحافظات لمزاولة العمل دون تراخيص

كتب محمد صبحى

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى إن لجان الضبطية القضائية تمكنت خلال الفترة الماضية من إغلاق 320 كيان تعليمى وهمى على مستوى المحافظات، موضحا أن بعض الحالات يتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، ويصدر وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور قرارا بإغلاق تلك الكيانات الوهمية والتنسيق مع المحافظين لغلق مقرات تلك الكيانات كلا فى نطاق محافظته.

وأضاف رئيس قطاع التعليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه أيضا بضرورة التفاعل والتحرك المباشر ضد البلاغات المقدمة للوزارة حول الكيانات التعليمية الوهمية، موضحا أن هناك مسارات لتقديم شكاوى ضد تلك الكيانات بداية من تخصيص إيميل لتلقى البلاغات أو منصات التواصل الاجتماعى لوزارة التعليم العالى أو الشكاوى الواردة بشكل مباشر إلى وزير التعليم العالى أو أعضاء قطاع التعليم بالوزاة حيث يتم التحرك الفوري ضد تلك الكيانات لمداهمتها.