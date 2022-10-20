اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
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الاحد .. محاضرة "تقنيات رفع المياه فى مصر البطلمية والرومانية"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:10 م
الاحد .. محاضرة "تقنيات رفع المياه فى مصر البطلمية والرومانية" مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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 تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "تقنيات رفع المياه في مصر البطلمية والرومانية"، تلقيها  الدكتورة وفاء أحمد الغنام، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بقسم الآثار بكلية الآداب في جامعة طنطا، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 23 أكتوبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة وسائل رفع المياه قديمًا في مصر خاصة في العصرين اليوناني والروماني، وتستعرض الآلات المتعددة التي استخدمت في ذلك وكيفية عملها والمواد التي صنعت منها وكيفية صنعها واستخدامها في المجالات المختلفة خاصة في الزراعة، وذلك من خلال الأدلة الأثرية والنصية مثل البردي وغيرها من المصادر القديمة.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم العاشر للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية، ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.


الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

تاريخ الاسكندرية

حضارة الاسكندرية



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