الأمن الوطني العراقي: القضاء على السلاح المنفلت يتطلب حوارا سياسيا

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أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري أن القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت يتطلب قوة من القرارين السياسي والأمني وحوار صادق وبناء لإيجاد آليات قانونية ودستورية لسحب هذا السلاح.



وقال الشطري - حسبما ذكرت قناة الإخبارية العراقية - "إن توفير الاستقرار السياسي ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق الأمن" ، منوها بأن الجهاز لديه تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية وهناك غرفة عمليات مشتركة في كل قطاع.



وأوضح أن تنظيم داعش الإرهابي افتقد الى ما يسمى أرض التمكين وبات يعتمد على مجموعات صغيرة جوالة تتخذ من المناطق النائية مقرات لها لشن عمليات صغيرة لاثبات الوجود.