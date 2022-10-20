الأزهر يرحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

كتب لؤى على

رحب الأزهر الشريف بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا أن القدس كانت ولا تزال وستبقى - بمشيئة الله تعالى - العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

وكرر الأزهر تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأى إجراءات تعتدى على حقوق هذا الشعب المظلوم فى استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.