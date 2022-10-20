اعترافات لصوص المحولات الكهربائية فى الشرقية: "نسرقها لبيع النحاس"

"نسرقها لبيع النحاس"، بهذه الكلمات اعترف لصوص المحولات الكهربائية فى الشرقية، حيث تلقى قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (مدير إحدى محطات الكهرباء) باكتشافه سرقة محولين كهرباء بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالى - فرد محلى - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بداخلها " 2 مقص حدادى")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم ببيع الأسلاك النحاسية الخاصة بالمحولين لـ(تاجر خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين "سيىء النية") "أمكن ضبطه".

وبمواجهته قرر بشرائه تلك الأسلاك من المتهمين وبيعها لــ (تاجر خردة آخر - مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية "سيىء النية") أمكن ضبطه وبحوزته (3 أجوله تحتوى على الأسلاك النحاسية المستولى عليها وزنت 120 كيلو جرام )، كما أرشد المتهمين عن المحولين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.