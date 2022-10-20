استمرار انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى:

- الخميس 20 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19.

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 19.

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22.

- الجمعة 21 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19.

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22.

- السبت 22 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22.

- الأحد 23 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22.

- الاثنين 24 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22.