"ادعى قدرته على التحدث مع الموتى".. الحبس 3 سنوات لطبيب شرعى مفصول

أحمد حسني

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "م.ا"، طبيب شرعي مفصول، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بادعاء قدرته على التحدث مع الأموات والاستيلاء على أموال المواطنين.

وجاء في القضية رقم 5238 لسنة 2022 التجمع الخامس، أن المتهم ادعى قدرته على التحدث مع الموتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإيهام الأهالي بقدرته علي التحدث إلى الموتى نسبة لعمله السابق، كما قام بنشر منشورات لقصص وهمية لبعض الحالات التي تحتاج لأموال لعمليات جراحية ولمساعدتهم في شراء الأدوية ولكنها كانت جميعا من نسج خياله.

وكشفت التحقيقات، أن الطبيب الشرعي المفصول، كان يستولي على أموال التبرعات لحسابه البنكي الشخصي، واتهمته سيدة بالاستيلاء على 900 ألف جنيه.