إدارة الرياض التعليمية بكفر الشيخ تحتفل بنصر أكتوبر بعروض رياضية وفنية.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت إدارة الرياض التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، احتفالية بالذكرى الـ 49 لانتصار أكتوبر، تحت عنوان "انتصار الجيش المصري على العدوان الإسرائيلي"، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور تامر الجزار، متابعة مكتب وزير التربية والتعليم، وعبدالعزيز يونس مدير إدارة الرياض التعليمية، سمير السعيد وكيل إدارة الرياض التعليمية ورشدي عبدالعزيز، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، ومحمد مرزوق، متابعة المديرية ،ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، والدكتورة إيمان أبو القاسم، موجه عام التربية النفسية، والسيد بلتاجى، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة.

تضمن الاحتفالية عروض رياضية، وناورما حرب اكتوبر، ومعرضا متنوعا للمجال الصناعي بمشاركة عدد من مدارس الإدارة التعليمية، ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين في الاحتفالية من طلاب ومشرقين.



الحضور في الاحتفالية من المسئولين



الحضور



جانب من الحضور



جانب من العروص النهائية



جانب من الغروض_1



عروض رياضية