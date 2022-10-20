اليوم السابع
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إحالة أوراق سائق للمفتى لقتله شخصا والتمثيل بجثته فى الشارع بالإسكندرية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:04 م
إحالة أوراق سائق للمفتى لقتله شخصا والتمثيل بجثته فى الشارع بالإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر متولي، بإحالة أوراق المتهم "م.ا.س" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل المجني عليه "م.س.ح".
 
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13424 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بقتل المجني عليه مستخدما سلاح أبيض بدائرة القسم.
 
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، قيام المتهم "م.ا.س" سائق بقتل المجني عليه "م.س.ح"، بأن عقد النية والعزم المصمم علي قتله وأحضر سلاح أبيض سكين من المطبخ بالشقة محل سكنه، وعند مشاهدته المجني عليه يقف أمام أحد المحلات أسفل العقار بالطريق العام، قام المتهم بطعنه عدة طعنات بمنطقة البطن والصدر، وفر هاربًا.
 
وبتقنين الاجرءات، تم القاء القبض عليه، واقر المتهم بارتكاب الواقعة علي اثر خلافات بينه وبين المجني عليه مردها قيامه بشراء المسكن الذي يقطنه، وتولدت في رأسه فكرة التخلص منه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قررها وحددت جلسة الانعقاد القادم للنطق في الحكم.

اخبار الإسكندرية

عقوبة القتل

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