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أمن الغربية يضبط المتهم بترويع المواطنين بسلاح أبيض أمام مدرسة بطنطا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:03 م
أمن الغربية يضبط المتهم بترويع المواطنين بسلاح أبيض أمام مدرسة بطنطا كلابشات - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على المتهم بترويع المواطنين وبحوزته سلاح أبيض أمام مدرسة ناصر الزراعية بطنطا.

كان المتهم قد توجه أمام المدرسة حاملا سلاح أبيض وقت خروج الطالبات، وأصاب المواطنين بحالة من الفزع والخوف، وقام أحد المواطنين بتصوير الواقعة بالفيديو.

وانتشرت صور المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدت أجهزة الأمن بالمديرية الواقعة، وتم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





 


مدير امن الغربية

طنطا

بلطجه

اخبار الحوادث



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