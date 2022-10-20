أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار، ورصدت كاميرا السابع خلال جولة من إحدى للأسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها، وكيلو الرومى البلدى ب 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 36 إلى 38 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ60جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، والبانيه 82 جنيها.



وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى 7 جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 9 إلى 11 جنيهات، والبصل 5 إلى 6 جنيهات والكوسة 11 جنيها إلى 12 جنيها، والجزر بدون عروش 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 8 إلى 10جنيهات.



كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.



وسجلت أسعار الفاكهة، المانجا من 18إلى20 جنيه ، التفاح من 15 إلى 20جنيه ، والموز من 10الى 12 جنيه ، التين البرشومى ،10 إلى 15جنيه ، البرتقال من 5 إلى 6 جنيه .







جانب من السوق (1)



جانب من السوق (2)



