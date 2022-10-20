أستاذ بجامعة السويس: استخدام البيو تكنولوجى لزيادة إنتاجية الأسماك

كتب محمد صبحى

حقق عدد من علماء مصر على مستوى الجامعات ، نجاحات كبيرة ، حيث تم إدراج عدد كبير من العلماء ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء المتميزين على مستوى العالم في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة السفير ‏Elsevier‏ العالمية وفقاً لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2022.

أعلنت كلية العلوم بجامعة القاهرة عن إدراج 33 عالما بالكلية ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء المتميزين على مستوى العالم من إجمالى 77 عالما من علماء جامعة القاهرة.

وتم إدراج الدكتور هيثم جمال أبو العلا تخصص الوراثة الجزيئية والبيوتكنولوجي بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد، حي أكد ان الأبحاث العلمية التي كانت الأكثر استشهادت ارتكزت على علم الوراثة الجزيئة لفهم الية استجابة الكائنات البحرية للمؤثرات الخارجية المختلفة وذلك للاستفادة في فهم فسيولوجية وآلية عمل أجهز الجسم مما يساعد الباحثين وقطاع الثروة السمكية على توفير بيئة ومقومات أفضل وبالتالي إنتاجية أعلى للثروة السمكية.

وقال الدكتور هيثم أبو العلا لـ" اليوم السابع" أن أحد البحوث المرجعية تضمن مدى أهمية استخدام البيوتكنولوجي في تحسين مقاومة الامراض وزيادة الإنتاجية للكائنات البحرية مثل الأسماك والقشرياتـ، وكذا التحكم في تنظيم الإنتاجية وتحسين الصفات الوراثية التي تسهم في جودة وكفاءة الإنتاج، وأبحاث أخرى عن مدي تأثير وعمل جزيئات ار ان أي (microRNA) على عمل الجينات مثل دورها في تنظيم تجديد الخلايا للكائنات التي تمتلك قدرات غير عادية للتجديد (مثل axolotl)، مما قد يسهم في خلق فرص للتطبيق على كائنات أخري مثل البشر في مجال الطب التجديدي (regenerative medicine). أيضا ، ساهمت أبحاث مشابه في مناقشة تأثير جزيئات ار ان أي (microRNA) في استجابة كائنات الصدفيات البحرية ، مما يساعد ويسهم بشكل كبير في فهم تأثير الملوثات البيئية على البيئة والكائنات البحرية.

ادرجت قائمة ستانفورد قواعد البيانات التي أطلقتها منصة السفير ‏Elsevier‏ العالمية وفقاً لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2022 الدكتور على وجدى النجار استاذ بحوث العمليات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية لأفضل 2% من العلماء المتميزين على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي من علماء العالم الأكثر تأثيرا" .

حيث تم ادراجه في كلا من (أ) قائمة العلماء المتميزين لمجمل نشرهم العلمي وجودة أبحاثهم على المدى الوظيفي career ( إجمالي النشر في تاريخهم العلمي) وحتى نهاية 2021. وكذلك في (ب) قائمة العلماء المتميزين لمجمل نشرهم العلمي وجودة أبحاثهم خلال عام 2021.