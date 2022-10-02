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500 مليون جنيه لتطوير منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:02 ص
500 مليون جنيه لتطوير منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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تستهدف الخطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2022/2023 تطوير منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية بواقع 500 مليون جنيه، حسبما يفيد تقرير حكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان.

يشار إلى الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

ومن المستهدف أن توجه خطة عام 22/23 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات بنهاية العام السابق بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسـبة استثمارات القطاع لإجمالى استثمارات الخطة فى حدود 5%

وتتمثل أهم التوجهات بقطاع الاتصالات خلال السنة المالية الجديدة 2022/2013 فى مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية، تكثيف الجهود الموجهة لتحقيق الشمول المالى، تبنى البرامج المعنية بالذكاء الاصطناعى، التوسع فى التطبيقات والابتكارات الخاصة بتقنية المعلومات، ونظام التعهيد لتنمية الصادرات الخدمية، نشر خدمات الإنترنت المتطورة، مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة Big Data، مع تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.


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مجلس الشيوخ

الحكومة

قطاع الاتصالات

الخطة الاستثمارية

مصلحة الجوازات

التأشيرة الاليكترونية



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