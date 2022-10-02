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5 حالات لا يحق للمستهلك الاستبدال أو إعادة السلعة أو استرداد القيمة.. التفاصيل

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:00 ص
5 حالات لا يحق للمستهلك الاستبدال أو إعادة السلعة أو استرداد القيمة.. التفاصيل سلع
كتب محمود العمرى

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للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية حسب القانون:

١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤ - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥ - الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

 

 


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