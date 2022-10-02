18 مشروعا فائزا بالإسكندرية والبحيرة ومطروح فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: المشاركات المكثفة من المشروعات تعكس مدى الوعى بقضايا البيئة وتغير المناخ.

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن النجاح الذى حققته المحافظات فى المبادرة حتى الآن، والعمل الإيجابى والمكثف الذى تم على مستوى جميع المحافظات؛ يعكس مدى الوعى بأهمية المبادرة وما تقدمه فى إطار جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح، والذى انعقد اليوم بمحافظة الاسكندرية بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور هانى الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح.

ووجه السفير هشام بدر الشكر إلى السادة محافظى الاسكندرية والبحيرة ومطروح على الجهد المبذول منذ إطلاق المبادرة والدعم الكامل للجان التنفيذية بالمحافظات التى قامت بمجهود غير عادى بدءا بمرحلة التدريب وحضور الورش التدريبية التى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى إطار المبادرة، وانتهاء بتقييم المشروعات التى تقدمت على المنصة الخاصة بالمبادرة واستبعاد من لم يستوفى شروط ومعايير الترشح وتقييم باقى المشروعات واختيار المشروع الفائز بكل فئة من الفئات الست للمبادرة.

كما هنأ السفير هشام بدر المشروعات الـ18 الفائزة بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح، مؤكدًا أن تلك المشروعات توفر "حلولا مصرية" للمشكلات وقضايا المناخ، موضحًا أنه سيتم تباعًا الإعلان عن المشروعات الفائزة بجميع المحافظات، ليكون الإجمالى 162 مشروع على مستوى الجمهورية، سيتم الاحتفال بهم مرة اخرى فى مؤتمر وطنى سيعقد بالقاهرة بحضور ممثلى القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمستثمرين، على أن يتم اختيار 18 مشروع من بينهم بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهى المشروعات التى ستشارك فى مؤتمر المناخ COP 27 الذى ستستضيفه مصر بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.