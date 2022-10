18 مشروعا فائزا بالإسكندرية والبحيرة ومطروح فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كتبت أسماء أمين

المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: المشاركات المكثفة من المشروعات تعكس مدى الوعى بقضايا البيئة وتغير المناخ. قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن النجاح الذى حققته المحافظات فى المبادرة حتى الآن، والعمل الإيجابى والمكثف الذى تم على مستوى جميع المحافظات؛ يعكس مدى الوعى بأهمية المبادرة وما تقدمه فى إطار جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ. جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح، والذى انعقد اليوم بمحافظة الاسكندرية بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور هانى الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح. ووجه السفير هشام بدر الشكر إلى السادة محافظى الاسكندرية والبحيرة ومطروح على الجهد المبذول منذ إطلاق المبادرة والدعم الكامل للجان التنفيذية بالمحافظات التى قامت بمجهود غير عادى بدءا بمرحلة التدريب وحضور الورش التدريبية التى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى إطار المبادرة، وانتهاء بتقييم المشروعات التى تقدمت على المنصة الخاصة بالمبادرة واستبعاد من لم يستوفى شروط ومعايير الترشح وتقييم باقى المشروعات واختيار المشروع الفائز بكل فئة من الفئات الست للمبادرة. كما هنأ السفير هشام بدر المشروعات الـ18 الفائزة بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح، مؤكدًا أن تلك المشروعات توفر "حلولا مصرية" للمشكلات وقضايا المناخ، موضحًا أنه سيتم تباعًا الإعلان عن المشروعات الفائزة بجميع المحافظات، ليكون الإجمالى 162 مشروع على مستوى الجمهورية، سيتم الاحتفال بهم مرة اخرى فى مؤتمر وطنى سيعقد بالقاهرة بحضور ممثلى القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمستثمرين، على أن يتم اختيار 18 مشروع من بينهم بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهى المشروعات التى ستشارك فى مؤتمر المناخ COP 27 الذى ستستضيفه مصر بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأكد السفير هشام بدر أن المبادرة تتيح التمكين لجميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول نحديات تغير المناخ وقدرات التكنولوجيات الحديثة، كما تهدف المبادرة إلى إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

يشار إلى أن المشروعات الفائزة من محافظة الاسكندرية هي مشروع منظومة التذكرة الإلكترونية، ومشروع Monitoring. Prediction, and Flood Early Warning System، ومشروع تطوير نظام أخضر ذكي متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع روبوت إزالة المخلفات والزيوت من البحار، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من حركة أمواج البحر، ومشروع التحكم في درجة الحرارة بالصوبة الزراعية باستخدام نظم ذكية. كما شملت المشروعات الفائزة من محافظة البحيرة، مشروع توليمة (الزراعة بدون تربة)، ومشروع فروزینا فود، ومشروع منصة ترقيم، ومشروع الفرز من المنبع، ومشروع إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز)، ومشروع منصة رصد وقياس المناطق المعرضة لأخطار التغير المناخي. وتضمنت المشروعات الفائزة من محافظة مطروح؛ مشروعات دمج التنمية المستدامة والتكيف مع التخفيف من تغير المناخ لانشاء مجتمعات جديدة تشمل الزراعة المستدامة المتكاملة في المناطق الجافة، ومشروع Green hydrogen production from agricultural wastewater and saline water ، ومشروع مزرعه زیتون ونخيل مستدامة، ومشروع المباني الخضراء المستدامة، ومشروع التدوير لأجل مستقبل أزرق مستدام، مشروع شمس سيوة.