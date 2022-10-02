اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وصول 90% من الكتب لمدارس الجيزة وتسليم المتبقى خلال الأسبوع الأول من الدراسة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:59 م
وصول 90% من الكتب لمدارس الجيزة وتسليم المتبقى خلال الأسبوع الأول من الدراسة أول يوم دراسة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن وصول نسبة 90% من الكتب المدرسية لمدارس المحافظة، مؤكدا أنه سيتم تسليم الكتب للطلاب أول بأول على مدار الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.

وأكد على أنهم استعدوا للعام الدراسي الجديد، من خلال التأكيد على أهمية حضور الطالب للمدرسة، وضرورة التعامل بحزم مع غياب الطلاب وتفعيل الإنذارات في حالة تكرار تغيب الطالب عن الحضور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن العام الدراسي الجديد، شهد استقبال حوالي 3 مليون طالب وطالبة داخل 3 ألاف مدرسة، مؤكداً علي انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس .

وأشار المحافظ أن الدولة تبذل قصارى جهدها  للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث مؤكداً علي دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية مؤكداً علي السعي نحو توفير أراضي فضاء أخري تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتقليل الكثافات الطلابية .

وفى هذا الصدد، أشار المحافظ إلى موافقه السيد رئيس الوزراء علي تخصيص 38 قطعه ارض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم وهي مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول وذلك للمساهمه في تقليل تلك الكثافات .

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات و الإهتمام بالنظافة وغسل الأيدي والتباعد مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك .

وبعث محافظ الجيزة، رسالة طمأنة لأولياء الأمور علي أبنائهم الطلاب، مشيرآ بأن الدولة قامت بإتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة مطالبآ أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مؤكداً علي جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب دون أي معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .

رافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، والعميد محمد حمزة المستشار العسكري، وعبد الناصر حسن رئيس هيئة الأبنيه التعليمية، والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية، ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة.


المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة

تطبيق أول يوم رياضى داخل مدارس بنى سويف.. فيديو وصور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:28 م

محافظ الفيوم يتفقد عددا من المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:17 م

محافظ كفر الشيخ يتفقد المدارس ويوجه بتفعيل مجموعات التقوية.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:49 ص

محافظ الغربية يشارك الأطفال زراعة شجرة بإحدى مدارس قرى حياة كريمة في زفتى

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:44 ص

وزير التعليم ومحافظ بنى سويف يتفقدان مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:41 ص

محافظ بورسعيد يتفقد المدارس ويحذر أولياء الأمور من شبح الدروس الخصوصية..صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:07 ص

تحيا جمهورية مصر العربية .. المحافظون ووكلاء مديريات التعليم يشاركون الطلاب أداء تحية العلم.. كلمة عن ذكرى نصر أكتوبر فى الإذاعة المدرسية بالشرقية.. وأعلام مصر تزين الفصول بمدارس أسوان.. فيديو وصور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:00 ص

محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بأول أيام الدراسة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:55 ص

محافظ القاهرة يتفقد عدة مدارس بالعاصمة لمتابعة انتظام الدراسة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:52 ص

كله فى الفصول.. انتظام العملية التعليمية داخل مدارس القاهرة فى أول أيام الدراسة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:32 ص

الفصول كاملة العدد.. انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الجيزة.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة