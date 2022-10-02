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وزير التعليم يزور مدارس محافظة بنى سويف لمتابعة بداية العام الدراسى الجديد

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:42 ص
وزير التعليم يزور مدارس محافظة بنى سويف لمتابعة بداية العام الدراسى الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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يزور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدارس محافظة بنى سويف اليوم لمتابعة ثان أيام العام الدراسى الجديد، حيث يحرص الوزير على مشاركة الطلاب بداية يومهم الدراسى للتأكد من انضباط العملية التعليمية والتزام المدارس بتعليمات انطلاق العام الدراسى الجديد.
 
وانطلق صباح أمس السبت، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد اليوم الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.
 
 

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