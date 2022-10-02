اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:00 م
أكرم القصاص
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وزراء التضامن والتنمية المحلية والزراعة يتفقدون "بيوت الطلبة" في الخارجة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:39 م
وزراء التضامن والتنمية المحلية والزراعة يتفقدون "بيوت الطلبة" في الخارجة جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقهم السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد و حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والمحافظين السابقين والسفراء ورؤساء الجمعيات الأهلية والقيادات الشعبية بالمحافظة، مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.
 
وأشاد الوفد الوزاري بالخدمات الطبية والتأهيلية والترفيهية المجانية التي يضمها المركز والتي تضاهي أكبر المراكز المتخصصة في رعاية ودعم ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية. وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه جاري الإعداد لإنشاء مركز مماثل بمركز الداخلة لخدمة أبناء المركز والمراكز المجاورة.
 
وخلال الجولة، تفقد الوفد مقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة والذي تم رفع كفائته وتطويره بتكلفة ١٣ مليون جنيه لخدمة الطلاب الوافدين وأبناء المناطق النائية ويضم ٢٨٠ طالب وطالبة.
 
 
 

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