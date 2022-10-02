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وزارة الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وتوفر اللقاح

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:00 ص
وزارة الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وتوفر اللقاح لقاح الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الإرشادات الخاصة بالوقاية من الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن : 

1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.

2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام. 

3 - إحرص على تناول لقاح الأنفلونزا. 

4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.


الصحة

الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية



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