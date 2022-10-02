نيويورك تايمز: أعضاء الكونجرس يواجهون عنفا وتهديدات ويخشون الأسوأ

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن أعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين، الديمقراطى والجمهورى، يتعرضون لزيادة فى التهديدات والمواجهات فى الوقت الذى تحول فيه صعود الخطاب السياسى العنيف بشكل متزايد إلى ترهيب شخصى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأشهر التي تلت اقتحام مبنى الكونجرس فى يناير 2021، والذى وضع المشرعين ونائب الرئيس فى مواجهة مثيرى الشغب الذين هددوا حياتهم، واجه الديمقراطيون والجمهوريون المطاردات والزيارات المسلحة لمنازلهم والتخريب والاعتداءات.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن هذا جزءا من اتجاها مروعا يخشى كثيرون أنه يزداد فى الوقت الذى يكثف فيه النواب حملاتهم للقاء مع الناخبين حول البلاد قبل إجراء الانتخابات النصفية الشهر المقبل.

ورصدت الصحيفة، بعض حوادث العنف ضد النواب، منها قيام زائر مجهول بكسر زجاج نافذة منزل السيناتور سوزان كولينز. وفى سياتل، أرسل رجل رسالة غاضبة للنائبة براميلا جايابال، وظهر مرارا أمام منزلها مسلحا بسلاح يدوى شبه آلى ووجه إليها تهديدات.

وقالت النائبة الجمهورية كولينز، التي تقضى فترتها الخامسة كعضو بالكونجرس، إنه لن تتفاجأ لو أن سيناتور أو عضوا بمجلس النواب قُتل، فما بدأ بمكالمات هاتفية مسيئة يترجم الآن إلى تهديدات نشطة من العنف، والعنف الحقيقى".

وتابعت الصحيفة قائلة إنه فى السنوات الخمس التي تلت انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب فى 2016، بعد حملة شهدت مستوى ملحوظا من اللغة العنيفة، فإن عدد التهديدات المسجلة ضد أعضاء الكونجرس زادت أكثر من عشر أضعاف، لتصل إلى 9625 فى عام 2021، وفقا لأرقام شرطة الكابيتول، والمسئول عن حماية الكونجرس.

وفى الربع الأول من 2022، أحدث فترة متاحة بيانتها، فتحت شرطة الكابيتول 1820 قضية. ولو كان هناك أي دروس تاريخية مستفادة، فغن تلك الوتيرة ستزداد على الأرجح فى الأسابيع القادمة مع اقتراب الانتخابات.