مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز غرب النوبارية بصحراوى البحيرة .

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 9 أخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية بطريق - القاهرة الإسكندرية عند الكيلو 80 بنطاق مركز شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.