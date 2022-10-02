مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شاب مصرعه، مساء أمس، متاثرا بإصابته إثر اصدام قطار به وأودى بحياته أمام عزبة رافت بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول الشاب سعيد م م ح، 24 عامًا، مُقيم قرية هربيط، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع الحادث أثناء محاولة الشاب عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، فيما تصادف عبور القطار للسكة الحديد ليدهس الشاب ويودي بحياته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.