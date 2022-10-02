اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول صومالى: العمليات العسكرية بمحافظة هيران نجحت فى دحر الإرهابيين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:34 ص
مسئول صومالى: العمليات العسكرية بمحافظة هيران نجحت فى دحر الإرهابيين الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد نائب رئيس ولاية هيرشبيلى الصومالي يوسف أحمد هجر، اليوم الأحد، نجاح العمليات العسكرية الجارية بمحافظة هيران في دحر الإرهابيين واحتواء نشاطهم في المناطق التابعة للمحافظة.

 

وأشاد هجر- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - بالعمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير مناطق جديدة من فلول ميليشيات "الشباب" المتمردة بمحافظة هيران، متعهداً بدعم الجيش الصومالي والسكان المحليين في حربهم على الإرهاب.

 

وأدت العمليات العسكرية التي جرت، في الأيام الماضية، إلى استهداف عناصر ميليشيات الشباب وعزلهم واستسلامهم للجيش الصومالي.

 


محافظة هيران

الارهاب

الجيش الصومالي

ميليشيات الشباب



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