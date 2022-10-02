مدارس بورسعيد تستقبل العام الدراسى الجديد بالبالونات.. صور

استقبلت مدارس محافظة بورسعيد، العام الدراسي الجديد، صباح اليوم الأحد، ببالونات الشو التي تم رفعها أمام المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، جاء ذلك وسط حالة من الفرحة والسعادة بين أولياء الأمور والطلبة ببداية العام الجديد.

وأجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة على عدد من مدارس المحافظة بدأها بحضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية داخل مدرسة القناة الإعدادية بنات، ثم حضور الطابور في مدرسة أشتوم الجميل الرسمية للغات، وبعدها اختتم جولته في مدرسة أحمد شوقي، الإعدادية بنين.

وشهدت شوارع محافظة بورسعيد، منذ الصباح كثافة مرورية خاصة بالأماكن الحيوية والتي تنتشر فيها المدارس، هذا بجانب الطرق الحيوية مثل شارع 23 يوليو، ومحمد علي.

وكثفت إدارة مرور بورسعيد من تواجدها بالشوارع الرئيسية في المحافظة، كما انتشرت قوات التأمين التابعة لمديرية أمن بورسعيد، وكافة الأقسام الشرطية على مستوى أحياء المدينة.

وانتظم الآلاف من طلبة وطالبات محافظة بورسعيد، في الذهاب إلى المدارس في العام الجديد، وسط استعدادات وتجهيزات مكثفة من المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.