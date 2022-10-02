محافظ كفر الشيخ يتفقد المدارس ويوجه بتفعيل مجموعات التقوية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظة كفر الشيخ، انتظام العملية التعليمية بمدرسة الإعدادية بنات الحديثة، ومدرسة النور للمكفوفين، واستمع لشرح المعلمين، واطمأن على توافر السلامة المهنية بالمدرستين، كما تفقد المعامل والمكتبة، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وناقش محافظ كفر الشيخ الطلاب فيما يدرسونه من موضوعات دراسية، متناولا المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال الـ9 سنوات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانتصارات أكتوبر، مشيداً بتفاعل الطلاب أثناء مناقشتهم، و درايتهم بالمشروعات التي شيدتها الدول سواء داخل المحافظة أو غيرها من المحافظات، كما ناقش محافظ كفر الشيخ الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، منها اللغة الانجليزية واللغة العربية والجغرافيا، والرياضيات.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على مكان الاقامة لطلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، واستمع لعدد من المواهب منهم في العديد من الفنون الموسيقى والغناء، موجها بالاهتمام بهم وحسن معاملتهم، والاستماع لهم.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد، مؤكداً أن 2241 مدرسة استقبلت اليوم الأحد، 859 ألفا و 716 طالب ، منهم 768 ألفا و431 طالب وطالبة في التعليم العام ب 2144 مدرسة، تضم 196 ألف و469فصلا،و 91 ألف و285 طالب وطالبة في التعليم الفني ب 97 مدرسة تضم 2042 فصلا،ب اجمالي2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ إنه وجه بتفعيل مجموعات التقوية، وممارسة الأنشطة المتعددة، واتخاذ كل السبل لجذب الطلاب للمدارس، موجها بالاستماع للآراء الطلاب، لتبادل الخبرات بين المعلمين والطلاب، وتشجيع المواهب، ومشاركتهم في المسابقات.



جانب من زيارة المحافظ



محافظ كفر الشيخ يتفقد المدارس