اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات طابور الصباح.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:04 ص
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات طابور الصباح.. صور المحافظ يشارك طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات طابور الصباح
بورسعيد - محمد عزام

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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، طالبات مدرسة القناة الاعدادية بنات طابور الصباح وتحية العلم، رافقه اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هاله عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ووسط حضور لفيف من القيادات التعليمية. 
 
انتظم آلاف الطلبة والطالبات بمحافظة بورسعيد، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، وأول أيام العمل بالمدارس الحكومية على مستوى المحافظة. 
 
كانت وكيل الوزارة للتربية والتعليم، عقدت اجتماعا موسعا مع قيادات التعليم لاستعراض استعدادات المديرية النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. 
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن الاجتماع هدف لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لتعليم بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشكل الذي يليق بطلاب المحافظة.
 
كما أشارت وكيل الوزارة، أن الحضور ناقش آلية تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة المعممة على جميع مدارس المحافظة.
 
ووجهت الشكر لجميع الحضور ولكافة العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهد خلال وقت قياسي لانهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 متمنية أن يكون عاما دراسيا سعيدا وموفقا على الجميع.
 
 
 
المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(1)
المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(1)

المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(2)
المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(2)

المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(3)
المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(3)

المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(4)
المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(4)

المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(5)
المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(5)

المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(6)
المحافظ-يشارك-طلاب-مدرسة-القناة-الإعدادية-بنات-طابور-الصباح-(6)
 

 


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