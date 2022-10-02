اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يستقبل وزير التربية والتعليم لمتابعة سير العملية التعليمية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:12 ص
محافظ بنى سويف يستقبل وزير التربية والتعليم لمتابعة سير العملية التعليمية محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم
بنى سويف- هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية له لبني سويف بعد تقلده مهام منصبه، وذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم

ومن المقررأن يقوم المحافظ والوزير، بتفقد عدد من المدارس، لمتابعة انتظام الدراسة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، والتي تشمل مدارس "الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقاً"، الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية "على مبارك سابقاً"، مدرسة الشروق الرسمية للغات بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة".

 
 
محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم (1)
محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم (1)

 

محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم (2)
محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم (2)

 

محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم (3)
محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم (3)

 


المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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