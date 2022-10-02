محافظ المنوفية يفتتح الجناح الجديد بمدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان

المنوفية - فريق المحافظات

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الجناح الجديد بمدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان بمركز شبين الكوم ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المدارس لمتابعة إنتظام بدء العملية التعليمية والوقوف على مدى الاستعداد التام للعام الدراسى الجديد 2022 ، رافقه نائبه محمد موسي، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

ووسط زغاريد الفرح والأناشيد الوطنية أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للجناح الجديد المقام علي مساحة 1949 م2 بإجمالي 28 فصل دراسي بمراحل التعليم المختلفة ، واطمئن المحافظ على انتظام بدء سير العملية التعليمية ، وتفقد عدد من الفصول الدراسية للمرحلة التمهيدية ، والتقى بالطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ، وكلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة التوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية لخدمة أبنائنا الطلاب .

كما تابع محافظ المنوفية انتظام العام الدراسي الجديد بمجمع مدارس القارح (تعليم أساسي – تجريبي) ، رافقه اللواء أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بهيئة الأبنية التعليمية ووحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية بمدرسة العميد محمود عادل القارح الرسمية المتميزة للغات " إنشاء جديد " علي مساحة 2750 م2 بإجمالي 28 فصل دراسي ، وهنأ المحافظ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد ، وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح ، كما أجري حواراً مع المعلمين وهيئة التدريس عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح وحتى الحصص الدراسية و نسب حضور وغياب الطلاب موجهاً بغرس قيم الولاء والإنتماء لبلدهم والحفاظ عليها وتشجيعهم على حب العلم وتوفير المناخ المناسب للطلاب .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام سير المنظومة التعليمية وإستقبال الطلاب بكافة مدارس المحافظة، مشيراً أنه بفضل توجيهات محافظ المنوفية تم فتح قاعات دراسية إضافية بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة لاستيعاب المزيد من الطلاب فوق 5 سنوات بهدف تقليل الكثافات الطلابية والارتقاء بمستوى الخدمة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والحيوي لمجهودات ومساهمات أحد رجال الأعمال، تلك النماذج الوطنية المشرفة التي ساهمت في دعم وتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة للإرتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة ، مؤكداً حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية .

ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف ، حيث سيتفقد أعمال قطع الفرمة بعدد من الشوارع الرئيسية ، وإنشاء ممشي البطحة القبلية ، سوق الجملة والتجزئة النموذجي ، وكذا أعمال تطوير النفق بمنوف.