محافظ الغربية يشارك الأطفال زراعة شجرة بإحدي مدارس قرى حياه كريمة في زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، غيرت معالم القرى بمركز زفتى، وخاصة التطوير الملحوظ في المدارس، حيث قارب قطاع التعليم على الانتهاء بنسبة 99 %.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صباح اليوم في الطابور المدرسي بمدرسة عبد الحميد إسماعيل بكفر دمنهور القديم مركز زفتى، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى و جيهان صابر مدير إدارة زفتى التعليمية.
واستمع المحافظ لفقرات الإذاعة المدرسية، والتي تضمنت فقرات عن مبادرة 100 مليون شجرة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ، بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية التي تتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مجال التعليم كان له أولوية خاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي حققت طفرة غير مسبوقة في إنشاء المدارس وتجديدها وأولت المبادرة اهتماماً كبيراً بتطوير المدارس ورفع كفاءتها وتخفيض كثافة الفصول الدراسية.
وحرص محافظ الغربية على مشاركة الطلاب في غرس الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، موجها إياهم بالحفاظ عليها ورعايتها، كما افتتح المحافظ قسم الموسيقى والرسم والذي تم استحداثهم لتنمية مهارات الطلاب في المدرسة.
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