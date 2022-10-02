محافظ الغربية يشارك الأطفال زراعة شجرة بإحدي مدارس قرى حياه كريمة في زفتى

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، غيرت معالم القرى بمركز زفتى، وخاصة التطوير الملحوظ في المدارس، حيث قارب قطاع التعليم على الانتهاء بنسبة 99 %.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صباح اليوم في الطابور المدرسي بمدرسة عبد الحميد إسماعيل بكفر دمنهور القديم مركز زفتى، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى و جيهان صابر مدير إدارة زفتى التعليمية.