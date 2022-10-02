محافظ الشرقية: يجب على ولى الأمر عدم الاستسلام للدورس الخصوصية

الشرقية - إيمان مهنى

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أولياء الامور بمتابعة أبناءهم وتوجيهم للمدارس، والتقدم بأي شكوي حال وجود تقصير، وعدم الانخراط فى الدروس الخصوصية.

وأضاف قائلا لـ "اليوم السابع"، أنه لدينا معلمين مخلصين، وعلي أعلي مستوى الدولة تولي كل الاهتمام لتطوير التعليم ، وتنفق المليارات سنويا من أجل توفير المدارس ورفع كفاءة العملية التعليمية، والمدارس تفتح أبوابها للطلاب يوميا من أجل إكسابهم مهارات تعليمية .

وأضاف أنه تعطي تعليمات مشددة لروساء المدن والإدارات التعليمية بمتابعة العملية التعليمية وحل أي مشكلة طارئة، وتوفير الكتب الدراسية لجميع المراحل .

كانت 4 آلاف و698 مدرسة، استقبلت أكثر من مليون و 848 ألف طالب وطالبة داخل 39851 فصل مدرسي وذلك بعد دخول 52 مدرسة جديدة للخدمة وإجراء أعمال الصيانه الشامله لعدد 89 مدرسة وصيانة 59 مدرسة أخرى ضمن مبادرة حياه كريمه بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية.

أشار محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وكذلك التنبيه على مديري المدارس بنطاق المحافظة بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة بالإضافة إلى مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس ، و عدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ ، بالإضافة إلي تفعيل دور غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية .

كما تم الإنتهاء من استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارت بنسب المخصصات المحددة لها وكذلك تجهيز جميع مدارس الثانوية العامة على مستوى المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية .