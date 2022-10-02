اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوجه رسالة للمعلمين بأول يوم دراسى: "الطلاب أمانة في رقبتكم"

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:35 م
محافظ الجيزة يوجه رسالة للمعلمين بأول يوم دراسى: "الطلاب أمانة في رقبتكم" محافظ الجيزة يتفقد المدارس في العام الدراسي الجديد
كتبت – مرام محمد

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انطلق صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد لمختلف المراحل التعليمية في جميع مدارس محافظة الجيزة، حيث توافد الطلاب برفقة أولياء أمورهم في أجواء مبهجة؛ احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حضور طابور الصباح وتحية العلم وسط الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب أول أيامهم في العام الدراسى، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الناصر حسن رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سامح العشماوى مدير مديرية الشئون الصحية، ورؤساء أحياء جنوب والدقى والعجوزة.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى كلمة ترحيبية له بمناسبة بدء العام الدراسي، ثلاث رسائل هامة لكلا من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، باعثا رسالة طمأنة لأولياء الأمور على أبنائهم الطلاب، على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب دون أى معوقات.

ويرصد "اليوم السابع" في السطور التالية، أبرز الرسائل التى وجهها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لانتظام العملية التعليمية بالمدارس في العام الدراسي الجديد:

-المحافظ للمعلمين: "احرصوا على دفع الطلاب لمزيد من التقدم والازدهار وتخريج علماء يقدموا لوطننا كل ما نتمناه، فالأمم لا تبنى إلا -بالمتميزين من أبنائها والطلاب أمانة في رقبتكم".

-المحافظ للطلاب: "أنتم سعداء الحظ، لما توفره لكم الدولة من كافة الإمكانيات والاستعدادات، فاحرصوا على تحصيل العلم وسبل التقدم والازدهار والالتزام والانضباط في العلمية التعليمية والحضور والتواجد في المدرسة للاستفادة من شرح المعلمين".

-المحافظ لأولياء الأمور: "نحن نعلم ما تعانوه في توفير كل سبل الراحة للطلاب لأبنائكم الطلاب، ولكن في الوقت ذاته، لابد من أن نحرص جميعا على انتظام العملية التعليمية ونتكاتف لتحقيق ذلك، ولابد من أن يكون الحضور للمدارس فعليا ومنتظما".


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رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

محافظة الجيزة

الجيزة



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