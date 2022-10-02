اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:15 ص
أكرم القصاص
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مجلس الوزراء الروسي يفرض حظرا جوابيا على مرور شاحنات بعض الدول

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:00 ص
مجلس الوزراء الروسي يفرض حظرا جوابيا على مرور شاحنات بعض الدول ميخائيل ميشوستين
اش ا

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وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مرسوما يفرض حظرا على نقل البضائع البرية على أراضي البلاد للشركات من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وينص المرسوم الذي نشر السبت على المنصة الرسمية للمعلومات القانونية على أن الحظر يجري تطبيقه ردا على القيود التي تفرضها هذه الدول على شركات الشحن الروسية.

كما ينص على أن الحظر ينطبق على النقل الثنائي والعبور. ويستثنى من الحظر عدد من السلع وهي المواد الغذائية والسلع التامة الصنع، وكذلك البضائع غير الغذائية.

بحسب الوثيقة الحظر لن ينطبق على اللحوم والأسماك والحليب وبعض أنواع الخضروات والحلويات والكاكاو ومنتجات الحبوب والكحول والأسمدة والأدوية وموانع الحمل والورق والكرتون.

بالإضافة لذلك، الحظر لا يشمل الساعات والآلات الموسيقية والمفاعلات النووية وأجهزة تسجيل الأفلام والصوت.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر وسيكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر من العام الحالي. 

 


روسيا

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