اليوم السابع
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كيف استخدم المصريون تطبيق MY NTRA؟.. إليك أبرز المؤشرات

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:00 ص
كيف استخدم المصريون تطبيق MY NTRA؟.. إليك أبرز المؤشرات وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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ارتفع عدد مرات تحميل التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA ليصل إلى 3.1 مليون عملية تحميل عبر متجري آب ستور وجوجل بلاى منذ إطلاقه في نهاية العام الماضى.

إليك مؤشرات الاستخدام:

 

11.3 مليون عملية استعلام

خدمة أرقامي هي خدمة يمكن للمستخدمين من خلالها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، وقد وصل عدد مرات استخدام الخدمة إلى 11.3 مليون عملية استعلام بمتوسط يومي 37.5 ألف عملية ومتوسط شهري 1.2 مليون عملية.

1.5  مليون عملية استعلام / إلغاء لخدمة المحافظ الالكترونية

خدمة المحافظ الالكترونية: هي خدمة يمكن للمستخدم من خلالها وباستخدام الرقم القومي التعرف على المحافظ الالكترونية المسجلة باسمه لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق، وقد وصل عدد مرات استخدام الخدمة إلى 1.5 مليون عملية استعلام أو الغاء للخدمة بمتوسط يومي 8.5 ألف عملية ومتوسط شهري 250 ألف عملية.

 44.5 ألف شكوى

هي خدمة يمكن للمستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، وقد وصل عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز من خلال التطبيق إلى 44.5 ألف شكوى.

16.3 مليون جنيه قيمة المبالغ التي تم ردها لمستخدمي الاتصالات

تم رد 16.3 مليون جنيه مصري لمستخدمي خدمات الاتصالات بعد ثبوت أحقية شكواهم، وذلك عن الشكاوى التي تلقاها الجهاز من خلال طرق التواصل المختلفة (مركز الاتصال 155 – أرقام الواتساب – تطبيق My NTRA – منصة تلقي الشكاوى على الانترنت - الايميل)، وتعد أهم شكاوى رد المبالغ المالية هي الشكاوى الخاصة بالفواتير وإشراك المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون علمهم، والشكاوى الخاصة بالمحافظ الالكترونية.

 


تطبيق my ntra

ماى ان تى ار ايه

جهاز تنظيم الاتصالات

شركات المحمول

شركات الاتصالات

المحافظ الالكترونية

شكاوى المحمول



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