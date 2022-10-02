اليوم السابع
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قوات كييف تقصف دونيتسك وجورلوفكا بالمدفعية الثقيلة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:14 م
قوات كييف تقصف دونيتسك وجورلوفكا بالمدفعية الثقيلة الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مناطق، بينهما مدينتي دونيتسك وجورلوفكا، باستخدام المدفعية الثقيلة .

من جانبها ، أكدت إدارة مدينة إينرجودار بمقاطعة زاباروجيا، أن الفصائل الأوكرانية قصفت المدينة بعشرين قذيفة مدفعية، ما أدى إلى تضرر محطة كهربائية حرارية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم " .

وكانت دونيتسك أعلنت أمس مقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء استهداف الوحدات الأوكرانية أحياء سكنية في الجمهورية، حيث استهدفت 10 مدن وبلدات 66 مرة، وذلك باستخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات والصواريخ والمدفعية.

 


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