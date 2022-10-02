اليوم السابع
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قبل قمة المناخ.. كن صديقا للبيئة واستخدم شنطة من القماش بدل البلاستيك

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:00 ص
قبل قمة المناخ.. كن صديقا للبيئة واستخدم شنطة من القماش بدل البلاستيك قمة المناخ
كتبت ـ منال العيسوي

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‏لم يتبق سوى القليل على إطلاق قمة المناخ، تلك القمة التى تستضيفها مصر الشهر المقبل، وهى إحدى القمم التى يعتبر فيها سلوك الشعوب هو مسار رئيسى والحل الأكثر جدية من مسار المفاوضات، وسلكويات البشر هى فى المقام الأول نقطة البداية والحل للمشكلة المتعلقة بالتغيرات المناخية، وهى الهدف الحقيقى لتصحيح بعض السلوكيات المضرة بالبيئة، التى تتبناها مبادرة "اليوم السابع" التى تم إطلاقها تحت شعار" كن صديقا للبيئة"، ويمكنك أن تكون جزءا من الحل.
 
خلال هذا التقرير نضع لك بعض الحلول المرتبطة باستخدامك الأكياس البلاستيك بإمكانية قيامك بالتسوق مع حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام، وهى الشنطة القماش أو الشنطة الورقية.
 
لماذا؟
ـ لأنه يتم استخدام ما يصل إلى 5 تريليون كيس بلاستيكي للاستخدام مرة واحدة كل عام.
 
ـ  يوجد 12 صفراً في هذا العدد إلى جانب تلويث المحيطات والبيئة.
 ‏
 ـ الأكياس البلاستيكية أيضا  تسد المجاري وتقضي على الحياة البرية وتلحق أضرارا بالطبيعة لا يمكن إصلاحها.
 ‏
 ‏ـ بمجرد أن تستخدم حقيبتك الخاصة والقابلة لإعادة الاستخدام،  يمكنك أن يقلل كمية النفايات البلاستيكية في عالمنا بشكل كبير.
 
 
 

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المناخ

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