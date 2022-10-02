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غرفة القاهرة تنظم ندوة تعريفية عن سبل إصدار الفاتورة الإلكترونية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:32 م
غرفة القاهرة تنظم ندوة تعريفية عن سبل إصدار الفاتورة الإلكترونية المهندس إبراهيم العربي
كتب إسلام سعيد

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تنظم غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ندوة تعريفية بالتعاون مع مصلحة الضرائب عن سبل إصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك بعد غدٍ الثلاثاء 4 من أكتوبر الجارى بمقر الغرفة الساعة الواحدة ظهرا.
 
ودعا المهندس إبراهيم العربي كافة منتسبي الغرفة من صناع وتجار ومؤدى خدمات للاستفادة من فعاليات هذه الندوة التي تمثل أهمية خاصة عن كل ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية.
 
وتتضمن الندوة توضيح كافة سبل التعامل وإصدار الفاتورة الإلكترونية لكل منتسبي الغرفة بمختلف أنشطتهم، والرد علي الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية من خلال متخصصين من مسئولى مصلحة الضرائب في خطوة مهمة لتسهيل التعاملات الضريبية في هذا الشأن.
 
 
 

القاهرة التجارية

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الفاتوره الالكترونيه



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