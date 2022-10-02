طالب ينتج فيلما تسجيليا عن إنجازات الدولة.. ومحافظ الجيزة يوجه بتكريمه

شهدت الحصة الأولى فى مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بالدقي، بالعام الدراسى الجديد، تقديم فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة المصرية فى كافة القطاعات والمشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجميع قيادات محافظة الجيزة إلى شرح وتقديم عبد الله شعبان، الطالب بالصف السادس الابتدائي، لما أنتجه من فيلم تسجيلى متميز نال إشادة الجميع، تناول ما حققته الدولة المصرية من إنجازات فى قطاع الصحة والتعليم والإسكان والطرق وملف القضاء على العشوائيات، فضلا عن عما تبنته من مبادرات رئاسية، استهدفت تطوير كافة مناحى الحياة والنهوض بالمواطن المصرى وبمستوى معيشته.

وأشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بما قدمه الطالب من عرض رائع ومميز، موجها بتكريمه؛ لتفوقه وتميزه، كما وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتوزيع الفيديو على جميع مدارس المحافظة.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مشاركة طلاب مدرسة الأورمان الإعدادية بنين، أول أيامهم الدراسية، حيث تفقد الفصول، واستمع على الطلاب وآرائهم وما يواجهونه من مشاكل فى العام الدراسى الجديد، وناقشهم حول المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية، وأهمية مؤتمر المناخ، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتبادل محافظ الجيزة الحديث مع عدد من طلاب المدرسة، منوها على أهمية إتاحة المعامل للطلاب لإجراء التجارب العلمية بأنفسهم؛ لحثهم على التفكير والإبداع والتطوير من مهاراتهم الفكرية، مؤكدا أن الهدف الأساسى للمنظومة التعليمية هو بناء إنسان متكامل وسوي.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حضور طابور الصباح وتحية العلم وسط الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، كما تفقد مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بالدقي؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على الالتزام بالإجراءات والضوابط التى تم وضعها لضمان مرور العملية التعليمية بدون معوقات.

وهنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، متمنياً لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته .

وأشار محافظ الجيزة بأن العام الدراسى الجديد، شهد استقبال حوالى 3 ملايين طالب وطالبة داخل 3 آلاف مدرسة، مؤكداً على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس .

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث مؤكداً على دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتى ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية مؤكداً على السعى نحو توفير أراضى فضاء أخرى تصلح لإقامة مدارس فى إطار الجهود التى يتم بذلها لتقليل الكثافات الطلابية .

وفى هذا الصدد، أشار المحافظ إلى موافقه رئيس الوزراء على تخصيص 38 قطعة أرض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم وهى مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول وذلك للمساهمه فى تقليل تلك الكثافات .

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة وغسل الأيدى والتباعد مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك.

وبعث محافظ الجيزة، رسالة طمأنة لأولياء الأمور على أبنائهم الطلاب، مشيرآ بأن الدولة قامت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة مطالبا أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مؤكداً على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب دون أى معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .

رافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، والعميد محمد حمزة المستشار العسكري، وعبد الناصر حسن رئيس هيئة الأبنيه التعليمية، والدكتور سامح العشماوى مدير مديرية الشئون الصحية، ورؤساء أحياء جنوب والدقى والعجوزة.