ضبط كمية من الأحصنة وعرائس المولد النبوى مجهولة المصدر بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة على الأسواق نجحت فى ضبط 410 قطع حلوى عرائس وأحصنة حلوى المولد مجهولة المصدر، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم باستمرار حملات مراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار وشوادر بيع حلوى المولد النبوى بناحية الأقصر بمنطقة موقف أرمنت، مما أسفر عن ضبط عدد 410 قطع حلوى مولد بأشكال عرائس وأحصنة ملونة بألوان صناعية ومجهولة المصدر قبل بيعها، بما يضر بصحة المواطنين وتم تحرير عن ذلك المحضر جنح ضد "ر.ب.ش"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت متابعة صرف سلع المنحة الاستثنائية بفروع الشركة المصرية وتجار التموين ومشروع جمعيتي، لدعم الأسر الأكثر استحقاقا واحتياجا، وتم متابعة الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وباقي أشهر الصرف للمنحة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تستقبل المديرية أي شكاوى في هذا الصدد من خلال ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز الخدمة ومكاتب التموين المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة، مناشداً كافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم مع ضرورة تحديد موقع النشاط التمويني المشكو في حقه.