اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يشارك فى مؤتمر الجامعة حول التغيرات المناخية.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:06 ص
شيخ الأزهر يشارك فى مؤتمر الجامعة حول التغيرات المناخية.. صور جانلب من المؤتمر
كتبت ـ منال العيسوي - مصطفى جابر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت جامعة الأزهر، اليوم الأحد، المنتدى الدولي الخامس حول التغيرات المناخية تحت عنوان "تعديل قدرات  المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية"، بحضور فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

وبدأ منذ قليل فعاليات المؤتمر بدعوة  جامعة الأزهر، إلى صياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم.

جدير بالذكر، أن المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، ينعقد  قبل 34  يوما من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27)  المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ، حيث يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.

 
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

جانب من انطلاق المؤتمر
جانب من انطلاق المؤتمر

 


قمة المناخ

التضامن الاجتماعي

جامعة الأزهر

مؤتمر شرم الشيخ

مؤتمر المناخ



الموضوعات المتعلقة

قبل قمة المناخ.. كن صديقا للبيئة واستخدم شنطة من القماش بدل البلاستيك

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:00 ص

دراسة حديثة ترصد مكاسب استضافة قمة المناخ "COP27"

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:00 م

قبل قمة المناخ.. السلاحف البحرية بالبحر الأحمر أهم حلقة فى التنوع البيولوجى.. أقدم الزواحف فى البحار والمحيطات منها الخضراء وصقرية المنقار.. جلدية الظهر وكبيرة الرأس.. تعشش بجزيرة الجفتون وادى الجمال والزبرجد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:00 م

انطلاق حملة لتنظيف النيل فى أسوان ضمن تحضيرات قمة المناخ.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:47 م

وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع هيئة فولبرايت بالقاهرة بشأن قمة المناخ

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:11 ص

وزيرة البيئة تتابع استعدادات استضافة قمة المناخ "COP 27" بشرم الشيخ.. فيديو

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:02 م

وزيرة البيئة تتابع آخر استعدادات استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:32 م

"نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP 27" بكلية التجارة جامعة قناة السويس

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة