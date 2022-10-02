سيرفع الإنتاجية لـ160 ألف برميل يومياً.. توسعات ميدور × 6 معلومات

كتبت -مروة الغول

توضح مشروعات تطوير وزيادة الطاقة بمصافى التكرير المصرية التى يتم تنفيذها حالياً مدى اتساع رؤية استراتيجية وزارة البترول ونجاحها في تحقيق هدف زيادة المنتج المحلى وتخفيض الجانب الذى يتم استيراده من الخارج، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بمصفاة ميدور ومشروع التوسعات وكانت كالتالى..

1- مشروع توسعات مصفاة ميدور بالأسكندرية أحد المشروعات الهامة لزيادة الطاقة التكريرية ومن ثم توفير منتجات بترولية بأعلى مواصفات الجودة تلبى احتياجات السوق المحلى.

2-أحد مشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وخفض فاتورة الاستيراد ، فمشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلى باحتياجاته .

3- مشروع توسعات ميدور سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة بنحو 60% لتصل إلى ١٦٠ ألف برميل يومياً.

4-أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مايو الماضى عن إطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ، حيث تم إطلاق تشغيل المستودعات الأربع الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة إجمالية 400 ألف برميل خام و 290 ألف برميل منتجات وسيطة وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات

5-كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميجاوات

6-إضافة إلى محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعى بسعة 4ر1 مليون متر مكعب غاز يومياً لإمداد شركة ميدور للكهرباء ( ميداليك ) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور ، وقد نفذت شركة جاسكو أعمال تركيبات المحطة.